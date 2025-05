Emanuele De Maria | reinvenzione personale come receptionist all’hotel Berna di Milano

Nel cuore di Milano, presso l’hotel Berna situato in via Napo Torriani, si respira un’atmosfera positiva e accogliente. Un recente colloquio ha rivelato come il clima lavorativo sia particolarmente sereno e stimolante, tanto che anche chi porta una storia complicata ha trovato in questo ambiente un nuovo inizio. Le parole esplicative, rivolte a un noto . L'articolo Emanuele De Maria: reinvenzionepersonalecomereceptionistall’hotelBerna di Milano è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Emanuele De Maria: reinvenzione personale come receptionist all’hotel Berna di Milano

Potrebbe interessarti su Zazoom: Stefano De Martino e Gilda Ambrosio di nuovo insieme? Gli indizi sul presunto ritorno di fiamma - Stefano De Martino e Gilda Ambrosio tornano al centro del gossip dopo essere stati avvistati insieme in Costiera Amalfitana. I due, legati in passato da una relazione, sono stati fotografati dal settimanale Chi mentre si rilassavano in barca con un gruppo di amici.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milano, detenuto 35enne Emanuele De Maria viola rientro in carcere e accoltella a collo e torace egiziano di 50 anni, erano colleghi all'hotel Berna - Emanuele De Maria era in carcere per scontare una pena definitiva per un femminicidio avvenuto a Castel Volturno nel 2016 dopo aver sgozzato una escort di 23 anni. Ora è ricercato Un detenuto napoletano di 35 anni del carcere di Bollate, Emanuele De Maria, autorizzato a lavorare all’esterno n 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Su Rete 4 parlava da detenuto modello: chi è Emanuele De Maria, il killer ricercato in tutta Italia (video) - “Il lavoro che svolgo io non oserei neanche definirlo come un lavoro, tanto lo faccio con passione”. Così pochi mesi fa Emanuele De Maria, il 35enne detenuto per omicidio nel carcere di Bollate e ricercato per l’aggressione all’alba di oggi di un collega davanti all’hotel in cui era ammesso al lavoro esterno, raccontava la sua esperienza alle telecamere del programma Mediaset ‘Confessione Reporter’, in un’intervista mandata in onda il 30 novembre scorso e registrata nella hall dell’hotel, in cui era impiegato come receptionist da circa due anni. 🔗Leggi su secoloditalia.it

Emanuele De Maria, intervistato in tv sulla sua esperienza in hotel: cosa diceva dei colleghi - Milano, 10 maggio 2025 – L’aspetto professionale, il completo giacca e cravatta, l’accoglienza in inglese della clientela. Dottor Jekyll e Mister Hyde. Così appariva, pochi mesi fa, in televisione Emanuele De Maria, il trentacinquenne detenuto nel carcere di Bollate per l’omicidio di una prostituta tunisina, ricercato per aver accoltellato un collega davanti all’hotel Berna. Il giovane, napoletano d’origine, è impiegato nell’albergo come receptionist da poco meno di due anni, ammesso al lavoro esterno mentre sta scontando una pena di quindici anni per il delitto, avvenuto nel gennaio 2016. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Emanuele De Maria: reinvenzione personale come receptionist all’hotel Berna di Milano. 🔗Cosa riportano altre fonti

Chi è Emanuele De Maria, l'aggressore di Milano. In tv diceva: "Questo lavoro mi rende libero" - De Maria è attualmente in fuga dopo aver accoltellato un collega davanti a un hotel nei pressi della stazione Centrale di Milano ... 🔗msn.com

Emanuele De Maria, intervistato in tv sulla sua esperienza in hotel: cosa diceva dei colleghi - Il trentacinquenne ricercato per le coltellate a un altro dipendente del Berna, un paio di mesi fa ha raccontato la sua vicenda in una trasmissione di approfondimento. È stato ammesso al lavoro estern ... 🔗msn.com

Emanuele De Maria, così raccontava in tv il suo lavoro in hotel: «Con i colleghi c'è feeling, mi trovo bene» - Emanuele De Maria, il 35enne detenuto per omicidio nel carcere di Bollate e ricercato per l'aggressione all'alba di oggi, sabato 10 maggio, ai danni di un collega davanti all'hotel in ... 🔗msn.com