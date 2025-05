Emanuele De Maria chi è il presunto aggressore dell’uomo accoltellato davanti a un hotel a Milano

Milano, 10 maggio 2025 – Si chiama Emanuele De Maria l'uomo ricercato perché ritenuto il presuntoaggressore di un 50enne egiziano, accoltellato all'alba di sabato 10 maggio, all'esterno dell'hotel Berna, in via Napo Torriani, poco lontano dalla Stazione Centrale, a Milano.accoltellato fuori da un hotel a Milano, dipendente in fin di vita. Il presuntoaggressore è un detenuto ammesso al lavoro esterno, ma è in fugaColleghi di lavoroI due sono colleghi e lavorano nello stesso albergo. Il cinquantenne egiziano al bar della struttura ricettiva, mentre De Maria alla reception. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, il 35enne avrebbe aspettato il collega fuori dall'hotel, sapendo che alle 6 avrebbe dovuto iniziare il turno di lavoro e all'improvviso – forse dopo una lite - gli avrebbe sferrato alcune coltellate per poi allontanarsi verosimilmente a piedi.

Emanuele De Maria era in carcere per scontare una pena definitiva per un femminicidio avvenuto a Castel Volturno nel 2016 dopo aver sgozzato una escort di 23 anni. Ora è ricercato Un detenuto napoletano di 35 anni del carcere di Bollate, Emanuele De Maria, autorizzato a lavorare all'esterno n

