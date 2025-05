“A Ravenna ci sono 150 famiglie che sono costrette a pagare la retta intera, circa 3mila euro, per un loro caro perché nelle Rsa mancano 150 postiaccreditati e le relative coperture regionali che abbattono l’importo della retta stessa del 50 per cento. Ci sono famiglie in difficoltà per far. 🔗Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Elezioni, Perini (Ama Ravenna): "Aumentare di 150 unità i posti accreditati nelle Rsa per anziani"