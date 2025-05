Elezioni il candidato sindaco Barattoni al villaggio che si trasforma Anic

Nuovo appuntamento, lunedì al villaggioAnic, nell'ambito della campagna di partecipazione a sostegno della candidatura di Alessandro Barattoni a sindaco di Ravenna dal titolo "Muovi Ravenna in tour". Lunedì, alle 18.30, ci si ritroverà in via Lago di Como per parlare di politica, sport e teatro. 🔗Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Elezioni, il candidato sindaco Barattoni al "villaggio che si trasforma" Anic

Su questo argomento da altre fonti

Si è svolta ieri, presso il circolo Casadei Monti, l’assemblea del Partito Democratico organizzata insieme al circolo PD “Walter Suzzi” di Borgo Montone, tappa del ciclo di ascolto e partecipazione promosso dal PD in vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio. Un incontro che ha messo al... 🔗ravennatoday.it

Ravenna, 22 febbraio 2025 – L’odore di ruggine, la polvere sul fondo irregolare, il disordine dei pallet e delle lamiere accavallate, una gru parcheggiata che spunta dietro il palco: Alessandro Barattoni ha scelto il porto di Ravenna per lanciare la sua campagna elettorale come candidato sindaco del Pd e del centrosinistra in vista delle amministrative 2025. “So che c’erano sedi più calde, più comode – esordisce – ma da è qui che mi è sembrato più giusto partire: in questi androni c’è la nostra storia, quella dei lavoratori che riportarono il nome di Ravenna sulle grandi mappe, e qui sono ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Tarantini Time QuotidianoÈ stato un grande e concreto esempio di Democrazia Partecipata quello che ieri sera ha realizzato il M5S Taranto, in occasione della nostra assemblea organizzata per discutere della visione futura della città, della prossima classe dirigente e del profilo del candidato sindaco che avrà il gravoso compito di traghettare la comunità ionica per i prossimi cinque anni.In pieno stile M5S, abbiamo inteso allargare il confronto anche alla partecipazione di simpatizzanti, cittadini comuni e media locali, affinché il percorso dialettico fosse trasparente e garantisse la ... 🔗tarantinitime.it

due civiche un candidato

Video due civiche un candidato Video due civiche un candidato

Ne parlano su altre fonti

Elezioni, il candidato sindaco Barattoni al villaggio che si trasforma Anic; Incontro tra Mambelli e i candidati a Sindaco Barattoni, Morgese e Ancisi; Incontro tra Mambelli di Confcommercio e i candidati a sindaco Barattoni, Morgese e Ancisi; Elezioni, Confcommercio testa i candidati sindaco: incontro con Ancisi (LpRa), Barattoni (Pd) e Morgese (Dc). 🔗Su questo argomento da altre fonti

Elezioni amministrative Ravenna 2025: data, candidati, liste e sondaggi - La guida alle elezioni amministrative Ravenna 2025: la data ufficiale, la legge elettorale, chi sono i candidati in corsa, quali liste si sono presentate e cosa dicono i sondaggi in merito a questo vo ... 🔗money.it

Incontro tra Mambelli e i candidati a Sindaco Barattoni, Morgese e Ancisi - Le elezioni amministrative si svolgeranno il 25 e 26 maggio 2025 e Confcommercio Ravenna, proseguendo nel ruolo di stimolo, collaborazione e proposta con l’amministrazione del Comune, ha voluto eviden ... 🔗ravennawebtv.it

La coalizione che sostiene Barattoni: "Scriviamo insieme il futuro della città" - "Scusatemi se userò spesso il plurale, ma oggi ci sono sei liste, sei simboli e 193 candidati al consiglio comunale, perché io sono insieme agli altri 192. Tutti con un passato diverso ma con la vogli ... 🔗msn.com