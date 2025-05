Edgard Iván Rimaycuna Inga chi è l’uomo-ombra di Prevost dal Perù a Roma | sarà segretario particolare di Papa Leone XIV

Durante la visita a sorpresa di PapaLeone XIV al santuario di Gennazzano, tra i presenti c’era una figura che, seppur discreta, riveste un ruolo fondamentale nella vita quotidiana del nuovo Pontefice: EdgardIvánRimaycunaInga, segretarioparticolare del Santo Padre. Arrivato in Italia da qualche tempo, RimaycunaInga ha vissuto per un anno circa in Liguria, a Manesseno, dove ha stretto legami profondi con la comunità locale. Successivamente, il peruviano si è trasferito a Roma per lavorare al fianco di Robert Francis Prevost, ora diventato Papa. Il legame tra i due è forte e documentato, tanto che sul profilo social di RimaycunaInga figura una foto risalente a due anni fa, che lo ritrae insieme a Prevost. A corredo dell’immagine, il segretario ha scritto un messaggio di gratitudine e amicizia: «Grazie mille Mons Robert per tutto, per avermi permesso di lavorare al vostro fianco, ma soprattutto per la vostra amicizia e fiducia. 🔗Leggi su Open.online