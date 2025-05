È un fenomeno Conte lo accoglierebbe volentieri | colpaccio dal Real per il Napoli?

In casa Napoli tiene banco la questione legata al futuro di Antonio Conte: in attesa del capire il suo destino, spunta una suggestione di mercato.Prima le tre partite che chiuderanno questo campionato di Serie A e che decreteranno chi tra il Napoli e l’Inter si porterà a casa lo Scudetto. Poi il futuro, che andrà discusso per rendersi ancor più protagonisti. Sono settimane davvero cruciali per il club azzurro, sia per ciò che sarà in campo ma anche fuori. Andrà capito, in primis, ciò che ne sarà del futuro di Antonio Conte, che ha un contratto fino al 2027 ma che dovrà pianificare tutte le strategie con il presidente Aurelio De Laurentiis prima di continuare la sua esperienza all’ombra del Vesuvio.E chissà che non si possa parlare dello staff in occasione del tanto vociferato incontro che dovrebbe avvenire a margine della stagione tra tecnico e dirigenza. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “È un fenomeno, Conte lo accoglierebbe volentieri”: colpaccio dal Real per il Napoli?

Napoli, Arbore elogia Conte: Massima concentrazione, ogni partita è una finale - "Antonio Conte è un gigante e non ha bisogno di consigli. Deve continuare a consolidare la sua mentalità vincente, è noto per il suo carisma e la capacità di motivare".

Sacchi: «Conte come me: lui è la garanzia e il presidente gli ha dato carta bianca, ma non perchè si crede un fenomeno, ma…» - Napoli, il paragone di Arrigo Sacchi tra la squadra di Conte e il suo Milan: «Al Napoli, il bello deve ancora venire, Conte? per me resta» Arrigo Sacchi in una intervista a Il Mattino ha fatto un paragone tra il Napoli di Conte e il suo Milan. Di seguito le sue parole. GARANZIE – «Io […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Gattuso: “Conte è un fenomeno, uno che non si ferma mai e ha una mentalità di acciaio” - Gennaro Gattuso, raccontandosi a Vivo Azzurro, rilascia le seguenti dichiarazioni:“Grinta e cuore sono l’abc del calcio. Senza voglia, senza anima non si può giocare. La passione per il Milan e l’amore per la Nazionale, gli aneddoti sul Mondiale vinto, la malattia autoimmune, la serie A:Gattuso parla di tutto“Bisogna pedalare – ribadisce l’ex centrocampista di Milan e Nazionale, ribattezzato ‘Ringhio’ – bisogna allenarsi, bisogna avere rispetto e fare una vita sana per andare a 1000 all’ora, perché è vero che il calcio è cambiato, però sono aumentate le velocità, sono aumentati i ... 🔗Leggi su terzotemponapoli.com

Juventus, senti Tacchinardi: "Conte? Difficile che resti al Napoli. Gli ho scritto, è un fenomeno" - Alessio Tacchinardi è intervenuto a ilbianconero.com e ha fatto un punto sull`attuale momento della sua ex squadra, la Juventus, parlando anche... 🔗Leggi su calciomercato.com

Fabregas: "Conte fenomeno, ma non potrei mai giocare come lui. Con il Napoli è stata dura" - PUBBLICITÀ Allo spagnolo viene chiesto un parere su Antonio Conte: "Antonio è un fenomeno, un fenomeno. Potrei giocare e allenare giorno dopo giorno come fa Antonio? Sicuramente no. Però ho ... 🔗areanapoli.it

Biasin: "Conte è un fenomeno". Poi la frecciata: "Ottiene sempre un doppio risultato" - Il giornalista di dichiarata fede interista, Fabrizio Biasin, ha scritto quanto segue nel suo editoriale per il sito Tuttomercatoweb.com: "Conte è un fenomeno, lo penso davvero. Per il campo ... 🔗areanapoli.it

Neres fa il fenomeno e Conte manda un messaggio a Kvaratskhelia - Ma cosa accadrà quando Kvaratskhelia tornerà a disposizione di Antonio Conte? Tornerà in panchina oppure prenderà il posto di Politano? Il mister leccese ha aperto a una terza possibilità ... 🔗msn.com