Jannik Sinner è tornato, e con lui anche l’immancabile vittoria, la più bella, forse, quella del rientro dopo la squalifica di tre mesi per doping, quella davanti al pubblico entusiasta del Foro Italico che lo accolto con un boato al primo punto messo a segno. Contro l’argentino Navone, ha vinto 6-3 6-4 in un’ora e 38 minuti. Sinner tornerà in campo lunedì al terzo turno con il lucky loser olandese Jesper de Jong, numero 93 del mondo. L’unico precedente con l’olandese risale agli Australian Open 2024 con un triplo 6-2 in favore dell’altoatesino.“Penso che questo campo sia il migliore per tornare a giocare. Non avevo grandi back dopo tre mesi fermo. È andata come volevamo, le prime parole di Sinner dopo il successo contro Mariano Navone agli Internazionali d’Italia 2025. Il numero 1 del mondo, al rientro in campo 104 giorni dopo lo stop legato alla vicenda clostebol, ha commentato così la pausa di tre mesi: “Sono stati tre mesi lunghi. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - E’ tornato forte come prima: Sinner passa il turno a Roma. La gioia del tennista: “Che bello! Non vedevo l’ora …”

Jannik Sinner è tornato. Il tennista azzurro ha battuto oggi, sabato 10 maggio, l'argentino Mariano Navone nel secondo turno degli Internazionali d'Italia, vincendo in due set con il punteggio di 6-3, 6-4.

