E' sfuggito per 12 anni a un controllo alcoltest | arrestato a Mozzate un 56enne

È stato arrestato questa mattina a Mozzate un uomo di 56 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso martedì 6 maggio 2025 dalla Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Milano. A darne esecuzione sono stati gli agenti della Squadra Mobile della polizia di Stato di. 🔗Quicomo.it © Quicomo.it - E' sfuggito per 12 anni a un controllo alcoltest: arrestato a Mozzate un 56enne

