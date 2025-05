E' partita la kermesse OroArezzo col ministro Piantedosi | 370 espositori e 400 buyer

Si è aperta oggi, con la partecipazione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, la 44esima edizione di OroArezzo. La kermesse, in programma fino a martedì 13 maggio nei padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi, promuove e valorizza il meglio della manifattura italiana, dall'oro e l'argento ai.

Bruxelles affossa le speranze del ministro Pichetto: “Mai più gas russo”. Ma la partita è aperta - Bruxelles chiude il gas al ministro italiano Pichetto Fratin che, pochi giorni fa, aveva auspicato una rapida ripresa delle forniture dalla Russia una volta siglata un’intesa sull’Ucraina. Oggi il commissario europeo all’Energia, Dan Jorgensen, affossa però l’ipotesi:”Siamo determinati a smettere di acquistare gas russo in Europa. Non credo di poter essere più chiaro di così: siamo determinati a non continuare più ad acquistare gas e quindi a fornire entrate per il forziere di guerra Putin”. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

