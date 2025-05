È morta la professoressa Bacchereti Empoli in lutto | Una grande intellettuale

Empoli. 10 maggio 2025 – Se n’è andata lasciando un grande vuoto, dopo una lunga malattia affrontata con riservata tenacia, Elisabetta Bacchereti, già docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università di Firenze, figura colta, complessa, appassionata. Aveva 72 anni. A Empoli era nata, a Firenze aveva costruito la sua carriera e il suo mondo, diviso tra l’insegnamento universitario, la scrittura, la musica e un’intensa vita intellettuale. Entrata in Ateneo all’inizio degli anni Ottanta, Bacchereti aveva fatto della letteratura non solo una materia di studio, ma una lente per interrogare il presente. Il romanzo, soprattutto, fu il centro della sua riflessione: dai naturalisti a Svevo, dal noir italiano alla favola esopica riletta nel Novecento, ogni forma narrativa era per lei un dispositivo da smontare con precisione e rileggere con occhi nuovi. 🔗Lanazione.it

