DOOM | The Dark Ages il gioco intero è online ed esplode il rischio spoiler

L’attesa per DOOM: The DarkAges si è trasformata in un campo minato di spoiler. Sebbene l’uscita ufficiale sia fissata per il 15 maggio, l’interogioco è già finito in rete, con utenti che condividono immagini, video e dettagli cruciali sulla trama. Una situazione che mette a rischio l’esperienza di chi sperava di vivere la nuova avventura di id Software senza anticipazioni.I primi leak sono apparsi online all’inizio della settimana, ma nel giro di pochi giorni è stato reso disponibile tutto il contenuto: dallo sviluppo narrativo ai momenti clou del gameplay. Il rischio, ora, è quello di incappare in spoiler praticamente ovunque, soprattutto su social media, forum e piattaforme di streaming. Il consiglio, quindi, è chiaro: evitate ricerche generiche sul titolo e fate attenzione anche ai commenti sotto post e video. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - DOOM: The Dark Ages, il gioco intero è online ed esplode il rischio spoiler

Potrebbe interessarti su Zazoom: DOOM: The Dark Ages | Trailer di lancio ufficiale - Trailer di lancio ufficiale - https://www.youtube.com/watch?v=qKSnxRrPVykAlzati e combatti! Nei panni della super-arma di dèi e re, potrai fare a pezzi i nemici con i tuoi devastanti strumenti preferiti, come la doppietta, ma anche utilizzare una varietà di nuove armi spezzaossa, tra cui la versatile sega scudo.

