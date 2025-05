Donna a piedi travolta da un ciclista | le sue condizioni sono gravissime

Una tranquilla passeggiata sul colle Cidneo si è trasformata in un incubo per una Donna di 39 anni, cittadina francese, travolta da una bicicletta mentre camminava lungo via del Castello a Brescia. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11 di sabato 10 maggio.Secondo quanto riportato dalla. 🔗Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Donna a piedi travolta da un ciclista: le sue condizioni sono gravissime

Cosa riportano altre fonti

È stata investita mentre pedalava lungo via Antonio Guffanti, a Mozzate, poco dopo le sei del mattino di oggi 8 aprile. La donna, 44 anni, è stata centrata in pieno da un mezzo in transito per cause ancora da chiarire.L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 48. Le sue condizioni sono... 🔗quicomo.it

Una ciclista di 44 anni è stata investita da un'auto in transito a Mozzate, comune che si trova in provincia di Como. La donna è stata trasferita in ospedale in gravi condizioni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Una donna di 60 anni è stata investita da un'auto mentre, in sella a una bici elettrica, precorreva via Carlo Collodi a Manerbio. Sbalzata sull'asfalto, avrebbe battuto la testa, riportando traumi alla testa (e non solo). L’incidente è avvenuto poco dopo le 19.30 di ieri, giovedì 10 aprile... 🔗bresciatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Savona, scende dal bus e viene travolta da un ciclista: donna trasportata al Santa Corona - Secondo quanto appreso, intorno alle 17.00, sul lungomare Matteotti, una donna è stata travolta da un ciclista in transito, dopo che era appena scesa dal bus di linea alla fermata dell’autobus. 🔗msn.com

Ciclista travolta da un mezzo nel Comasco: grave una donna - Una ciclista è stata travolta da un mezzo ... l'incidente è avvenuto poco dopo le 6 del mattino. La ciclista, una donna di 44 anni, stava pedalando lungo via Antonio Guffanti quando è stata ... 🔗fanpage.it

Ciclista travolta a Busseto: è ricoverata in gravi condizioni - Una donna è stata investita oggi pomeriggio nella immediata periferia di Busseto. L’incidente si è verificato intorno alle 16.30 all’altezza della rotatoria tra la strada provinciale 588 dei ... 🔗gazzettadiparma.it