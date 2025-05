Donald Trump annuncia nuovi accordi sui dazi definendo meraviglioso l' accordo con Londra

"Abbiamo quattro o cinque altri accordi in arrivo immediatamente. Ne abbiamo molti in futuro, e alla fine li firmeremo tutti": lo ha detto DonaldTrump parlando degli accordi sui dazi e definendo "meraviglioso" quello siglato ieri con Londra. Il presidente ha quindi spiegato che "potrebbe esserci un'eccezione" ma che "fondamentalmente ci sarà una base di riferimento di almeno il 10%, e alcune di queste tariffe saranno molto più alte - 40%, 50%, 60% - come hanno fatto con noi nel corso degli anni". 🔗Quotidiano.net

