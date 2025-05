Domenica è la Festa della Mamma come dirle ti voglio bene con un fiore

come la Mamma non c'è nessuna e, per un giorno all'anno, la seconda Domenica di maggio, si merita di essere celebrata! Se avete già pensato ad un regalo o se ancora brancolate nel buio, non fatele mancare un bel mazzo di fiori! La sua Festa quest'anno è Domenica.

(Adnkronos) – Sono sempre i fiori l'omaggio preferito per la festa della mamma che si celebra domani, 11 maggio 2025. Secondo Coldiretti li sceglierà un italiano su due. E la spesa prevista per bouquet e piantine si supererà quest'anno i 200 milioni di euro, secondo quanto emerge da un’indagine condotta tra i fioristi di Assofioristi […]L'articolo Festa della mamma 2025, non solo fiori: cosa regalarle domenica 11 maggio proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Si avvisa la cittadinanza che i cimiteri cittadini nella giornata dell’11-05-2025 (Festa della Mamma) osserveranno il seguente orario di apertura:dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 🔗agrigentonotizie.it

Il prossimo 11 maggio si celebrerà come di consueto la Festa della mamma. Si tratta di una tradizione che dura ormai da diverse decine d’anni e per la quale la festa cade nella seconda domenica di maggio. Ad esempio, nel 2026 si celebrerà il 10, nel 2027 il 9. Mentre l’anno scorso, il 2024, è stata il 12 e nel 2023 il 10. Ma perché proprio la seconda domenica di maggio? La risposta è da cercare nelle origini della festa, che pur avendo radici già nelle società dell’Antica Grecia o dell’Impero Romano, deve la sua nascita alla Guerra civile americana. 🔗lettera43.it

