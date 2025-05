Dolce sconfitta del Napoli Basket | Trento si impone 89-114

Trentesima giornata di Serie A tra Napoli e Trento: ultimo turno, festa salvezza al PalabarbutoPrimo quartoParte male Trento, con due palle perse e due triple dall'angolo fallite. Toté, invece, conferma il suo stato di forma e la candidatura al miglior italiano della Serie A. Parziale di 9-0 dell'Aquila Basket e Valli ferma subito il gioco. Green prova a scuotere gli azzurri con 4 punti di fila, approfittando di un piccolo arresto degli ospiti. 19-22Secondo quartoClamorosa fiammata azzurra con tre triple di Treier, Toté e Woldetensae: coach Galbiati costretto alla sospensione dopo 2 minuti dall'inizio del quarto. In campo tante giocate spettacolari, tra assist no look o passaggi sotto le gambe. Si respira un clima leggero, visto che entrambe le formazioni hanno già raggiunto i loro rispettivi obiettivi.

