Disagi sull' A28 | Barriere antirumore carenti a Porcia intervenga la Regione

Firenze, 18 marzo 2025 – E' lungo, lunghissimo, l'elenco delle strade interrotte a causa del maltempo che ha colpito la Toscana. E la preoccupazione cresce in vista di un fine settimana in cui si preannuncia una nuova ondata di piogge. Chiusura Bolognese, non c’è la data di riapertura Particolarmente critica la situazione sulla Bolognese, chiusa all'altezza di Vaglia, costringendo chi proviene dal Mugello a deviare sulla Faentina, anch’essa in condizioni non ottimali. 🔗lanazione.it