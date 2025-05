DIRETTA Serie A Empoli-Parma 1-0 | la sblocca Fazzini! – LIVE

Si chiude il sabato della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A con una sfida decisiva in chiave salvezzaTerzo e ultimo appuntamento in programma per questo sabato, valido per la trentaseiesima giornata del massimo campionato italiano: in ballo la permanenza in Serie A.D’Aversa (LaPresse) – Calciomercato.itL’Empoli padrone di casa, guidato in panchina da Roberto D’Aversa, si presenta a questo importante appuntamento dopo la sconfitta interna patita contro la Lazio di Marco Baroni nel turno precedente: decisiva la rete ad inizio partita di Dia per i biancocelesti. I toscani, penultimi in classifica, non vincono dall’8 dicembre dello scorso anno quando batterono il Verona di Paolo Zanetti a domicilio.Di contro, il Parma dell’allenatore Cristian Chivu ha visto interrotta la Serie positiva contro il Como già matematicamente salvo di Cesc Fabregas: 1-0 il risultato del ‘Tardini’, gol di Gabriel Strefezza. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Empoli-Parma 1-0: la sblocca Fazzini! – LIVE

Empoli-Parma, dove vedere la partita in tv: gli orari; Serie A, in campo Empoli-Parma. Lazio-Juventus 1-1: parità per la sfida Champions - Aggiornamento del 10 Maggio delle ore 20:05; Empoli-Parma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Serie A, le formazioni ufficiali di Como-Cagliari: fuori Butez, Pepe Reina dal 1. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Serie A: in campo Empoli-Parma 1-0 DIRETTA e FOTO - LA VIGILIA Manca poco alla certezza matematica di restare in serie A e il Parma vuole sigillare la salvezza al più presto, prima di affrontare Napoli e Atalanta nelle ultime due gare di campionato.Sar ... 🔗ansa.it

Empoli-Parma LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La cronaca in diretta di Empoli-Parma, in programma oggi alle ore 20:45 allo stadio Castellani e in TV live su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ... 🔗fanpage.it

DIRETTA Serie A, Empoli-Parma | Segui la cronaca LIVE - Empoli-Parma è la sfida salvezza valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A: D'Aversa sfida Chivu ... 🔗calciomercato.it