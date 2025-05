Detenuto per omicidio in fuga a Milano | accoltella un collega durante un permesso Scomparsa una donna che lavora nello stesso hotel

L'aggressore, italiano, sarebbe dovuto rientrare in carcere ma è scappato dopo avere aggredito il collega egiziano: entrambi lavorano all'hotel Berna. L'uomo nel 2017 ha assassinato una ragazza in un albergo nel Casertano

L'aggressore, italiano, la sera doveva rientrare in carcere ma è scappato dopo avere aggredito il collega egiziano: entrambi lavorano all'hotel Berna. L'uomo nel 2018 ha assassinato una ragazza in un albergo nel Casertano 🔗xml2.corriere.it

L'aggressore, italiano, sarebbe dovuto rientrare in carcere ma è scappato dopo avere aggredito il collega egiziano: entrambi lavorano all'hotel Berna. L'uomo nel 2017 ha assassinato una ragazza in un albergo nel Casertano 🔗xml2.corriere.it

