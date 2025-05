© Xml2.corriere.it - Detenuto in fuga a Milano: accoltella un collega durante un permesso di lavoro. Era in carcere per omicidio. Anche un'altra donna scomparsa

Il dipendente che questa mattina ha accoltellato un collega in un hotel vicino alla stazione Centrale di Milano è un detenuto del carcere di Bollate. Si trovava fuori dalla cella per un permesso lavoro dal quale non ha mai fatto ritorno. Il 35enne, ora in fuga, stava scontando una pena per aver ucciso una 35enne e per aver sgozzato una 23enne in un altro hotel.Continua a leggere 🔗fanpage.it