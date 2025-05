Denaro contante dosi di cocaina da spacciare e attrezzi per confezionare la droga | arrestato 62enne a Camaro

I carabinieri della compagnia di Messina Centro hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nel quartiere Camaro del capoluogo peloritano, con l’attuazione di pattugliamenti dinamici e controlli specifici finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo. 🔗Messinatoday.it © Messinatoday.it - Denaro contante, dosi di cocaina da spacciare e attrezzi per confezionare la droga: arrestato 62enne a Camaro

Tempo di lettura: 3 minutiSi è tenuta l’udienza di convalida per Alessia Petrucciani, 45 anni, e Matteo Ventura, 30 anni, entrambi di Benevento, fermati nella notte tra il 4 e il 5 aprile nel centro cittadino di Benevento, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi gli arresti domiciliari, accogliendo solo in parte la richiesta della Procura che aveva ipotizzato una gestione congiunta dell’attività di spaccio. 🔗anteprima24.it

CHIARAVALLE - Oltre 80 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 1000 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. È quanto scoperto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Senigallia... 🔗anconatoday.it

Pogliano Milanese (Milano) - Nascondeva dosi di cocaina nel portaoggetti dell'auto e in casa, mentre nell'armadio della camera da letto aveva cartucce e proiettili di fucile. Un 31enne di Pogliano milanese è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Nerviano.I militari lo hanno fermato nell'ambito di un servizio di controllo sulla statale del Sempione. Insospettiti per il suo comportamento nervoso hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e della Fiat Punto sulla quale viaggiava. 🔗ilgiorno.it

Roma - Sorpreso a spacciare nella sua abitazione, arrestato (01.06.21)

