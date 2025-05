Decideremo insieme | cosa nasconde il messaggio di Giuntoli all’agente di Vlahovic

Giuntoli non fa giri di parole, ma Vlahovic lo sa bene: non basteranno due partite per cambiare il giudizio. Si può continuare? Sì, ma ad una condizione“Decideremoinsieme”: cosanasconde il messaggio di Giuntoliall’agente di Vlahovic (Foto: LaPresse) – serieanews.comDusan Vlahovic contro la Lazio ha giocato soltanto uno spezzone. Il motivo è ovvio: non è ancora al meglio. Dopo l’infortunio che l’ha costretto a saltare tre partite, il rientro è stato graduale. Ma è probabile che nelle ultime due – quelle decisive nella corsa Champions – Vlahovic torni titolare, con l’obiettivo minimo di arrivare alla doppia cifra in campionato. Anche solo per chiudere con un minimo di dignità.Ormai si può dire senza giri di parole: la sua stagione è stata deludente. E non ci sono più margini per ribaltare il giudizio. 🔗Leggi su Serieanews.com

