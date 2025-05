Death Standing 2 | On The Beach quanto dura il nuovo gioco PS5? Hideo Kojima ha fatto le cose in grande

Con Death Stranding 2: On The Beach, HideoKojima ha deciso di rilanciare la sua visione artistica in una produzione ambiziosa e tecnicamente eccellente, in arrivo su PlayStation 5 il 25 giugno 2025. Ma quantodura il gioco? Pare proprio che per completare questo nuovo capitolo della serie saranno necessarie circa 75 ore.Come leggiamo su Eurogamer, in questa nuova avventura ci ritroviamo undici mesi dopo gli eventi del primo capitolo: Sam Porter Bridges, ormai in pensione, viene richiamato all’azione da Fragile per una missione che lo porterà oltre i confini americani, verso il Messico e successivamente in un’Australia sorprendentemente centrale per l’equilibrio dell’intero pianeta.Ma tornando alla longevità di Death Stranding 2: On The Beach, la redazione ha affermato che le 30 ore che hanno giocato in anteprima rappresentano circa il 40% della storia, portando di conseguenza il totale a circa 75 ore circa. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Death Standing 2: On The Beach, quanto dura il nuovo gioco PS5? Hideo Kojima ha fatto le cose in grande

