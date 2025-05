De Zerbi porta il Marsiglia in Champions League? Goal subito dopo la ripresa in seguito alla sospensione

De Zerbi porta il Marsiglia in ritiro in Italia fino a fine stagione: il motivo di questa decisione - Roberto De Zerbi porta l'Olympique Marsiglia in ritiro in Italia fino alla fine stagione: quando nasce questa decisione e il motivo.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

De Zerbi, rottura con lo spogliatoio a Marsiglia. E il Milan si avvicina - (Adnkronos) – Roberto De Zerbi è in pole position per la panchina del Milan. Il tecnico italiano, già passato per la Serie A con Benevento e soprattutto Sassuolo, sta vivendo un periodo complicato a Marsiglia, nonostante il terzo posto in classifica a -1 dal Monaco secondo. Il ritorno in Champions League però non sembra essere sufficiente per garantire all’ex attaccante un futuro al Velodrome. Nelle ultime settimane infatti, secondo quanto riporta L’Equipe, si sarebbero incrinati i rapporti con lo spogliatoio, una frattura che oggi non sembra colmabile. 🔗Leggi su .com

De Zerbi porta il Marsiglia a Roma, il ritiro che sconvolge la Francia e che potrebbe costare fino a un milione - Prima di Montpellier, il Marsiglia aveva perso cinque delle ultime ... Un tracollo per il quale lo stesso De Zerbi non ha una spiegazione, come ha detto qualche giorno fa in conferenza stampa ... 🔗msn.com

De Zerbi porta il Marsiglia in ritiro in Italia fino a fine stagione: il motivo di questa decisione - La squadra ha sempre dimostrato resilienza nei momenti critici". De Zerbi porta il Marsiglia in ritiro in Italia: il motivo Insieme al presidente Pablo Longoria e al direttore sportivo Mehdi ... 🔗fanpage.it