De Ficchy e Lombardi protagonisti del Premio Le Voci della Libertà

Grande successo per la cerimonia di premiazione de "Le VocidellaLibertà – Omaggio ad Oriana Fallaci", che si è tenuta nella prestigiosa Sala Altiero Spinelli della Regione Lazio e che è stata promossa dalla Fondazione Centro Studi Parlamentari (presieduta dal Dr. Andrea Viscardi, in collaborazione con AIGFREELANCE – Associazione Internazionale Giornalisti Freelance e l'Agenzia di Stampa 25 Ora News). Nella Giornata dell'Europa, l'evento ha celebrato la Libertà di pensiero e di scrittura ispirandosi alla figura coraggiosa e impavida di Oriana Fallaci, simbolo per eccellenza del giornalismo indipendente e controcorrente. Il Premio ha reso omaggio a quelle personalità, italiane e internazionali, che si sono distinte per il coraggio, la coerenza e l'impegno nella difesa della verità.

