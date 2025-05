Dazi Trump apre alla Cina

Il presidente statunitense apreallaCina: dopo una lunga battaglia fatta di rilanci di Dazi e controDazi, primo round di negoziati a Ginevra. Trump potrebbe scendere all'80% di tariffe sui prodotti cinesi, ma restano le tasse doganali al 10% per tutti. 🔗Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, Trump apre alla Cina

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Si fa sempre più pressante la “guerra commerciale” tra Usa e il resto del mondo, ma ci sono delle aperture con Meloni che andrà alla Casa BiancaUna guerra commerciale sempre più spietata e cinica. Da una pare le Borse non ci stanno capendo nulla e dopo il giorno nero del 7 aprile nella giornata odierna hanno ripreso qualcosa, ma la linea dura si fa sempre più aspra soprattutto tra Usa e Cina.Dazi, Trump raddoppia le tasse con la Cina e apre alle trattative singole (Ansa Foto) Cityrumors. 🔗cityrumors.it

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito “possibile” un accordo commerciale con la Cina, che eviti una guerra dei dazi, ma Pechino ha fatto sapere che prima serve “rispetto reciproco”. L’annuncio è arrivato nella notte italiana durante una breve conferenza stampa dell’inquilino della Casa bianca con i giornalisti presenti a bordo dell’Air Force One. “Nel 2020”, ha ricordato il magnate repubblicano riferendosi al suo primo mandato presidenziale, “gli Stati Uniti avevano già concluso un eccellente accordo commerciale con la Cina”. 🔗tpi.it

La Casa Bianca l?ha definita «una notizia falsa», smentendo la possibilità che Donald Trump fosse intenzionato a posticipare i dazi di 90 giorni, come hanno scritto Cnbc e... 🔗ilmessaggero.it

Trump minaccia di alzare i dazi alla Cina

Video Trump minaccia di alzare i dazi alla Cina Video Trump minaccia di alzare i dazi alla Cina

Se ne parla anche su altri siti

Dazi, a Ginevra le consultazioni Usa-Cina. Trump ipotizza una riduzione dei dazi a Pechino all’80% - Colloqui Usa Cina in un luogo segreto, massimo riserbo; Dazi, le ultime notizie in diretta | Iniziano i negoziati a Ginevra tra Cina e Usa. La Casa Bianca: tariffa del 10% valida per tutti; Dazi, Trump apre alla Cina: pronto ad abbassere le tariffe. Ma “blinda” il 10% per tutti i Paesi; Trump apre alla Cina, possibile taglio dei dazi all'80%. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump apre alla Cina, possibile taglio dei dazi all'80% - Donald Trump prepara il terreno per i colloqui di sabato con la Cina evocando la possibilità di ridurre i pesanti dazi imposti contro la superpotenza rivale e, al contempo, invitando Pechino ad aprire ... 🔗ansa.it

Dazi alla Cina, Trump ci ripensa: “Vanno bene anche all’80%, dipende da Bessent” - L’inquilino della Casa Bianca affida a Truth le sue valutazioni sull’imminente incontro in Svizzera tra il segretario al Commercio e il vicepremier cinese He ... 🔗repubblica.it

Dazi Trump, sabato e domenica in Svizzera primo incontro Usa-Cina - Il segretario al Tesoro americano Bessent e il rappresentante per il Commercio statunitense Grier incontreranno nel weekend i loro omologhi cinesi in Svizzera: è il primo vertice ufficiale tra rappres ... 🔗tg24.sky.it