Dazi prove di avvicinamento tra Usa e Cina | colloqui in corso a Ginevra

Washington, 10 maggio 2025 - Primo giorno di dialogo sui Dazi tra Usa e Cina a Ginevra, ieri nella neutrale Svizzera che ha mediato l’incontro. Nessun commento da parte americana sui colloqui, che proseguiranno domani e forse anche lunedì. L’agenzia statale cinese Xinhua ha definito invece “il contatto in Svizzera un passo importante nel promuovere la risoluzione della questione”, mentre il Global Times, la testata del partito comunista cinese, ha rilanciato la richiesta di una revoca dei Dazi unilaterali “per dimostrare la necessaria sincerità nei colloqui”.Revoca esclusa da Donald Trump, che però alla vigilia dei negoziati ha aperto ad una riduzione delle tariffe all’80%. Resta l’ipotesi di una sospensione per 90 giorni durante le trattative, come concesso agli altri Paesi. Nel frattempo il tycoon ha preannunciato a breve “altri quattro o cinque accordi”, dopo quello “meraviglioso” con Londra. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, prove di avvicinamento tra Usa e Cina: colloqui in corso a Ginevra

