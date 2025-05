Dazi al via colloqui Cina-Usa | incontro a Ginevra

(Adnkronos) – Sono iniziati a Ginevra i colloqui tra Cina e Stati Uniti, i primi di alto livello dedicati a questioni commerciali ed economiche dai Dazi voluti da Donald Trump. Lo riferisce l'agenzia cinese Xinhua, confermando che all'incontro – dopo mesi di tensioni, con la guerra di Dazi e controDazi arrivata al culmine – sono .L'articolo Dazi, al via colloquiCina-Usa: incontro a Ginevra proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così viCina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗.com

Su altri siti se ne discute

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina non è finita ma dopo un mese di escalation delle tariffe doganali a seguito della decisione del presidente Donald Trump di imporre dazi alle importazioni cinesi negli Usa, le due superpotenze cominceranno a dialogare.L’annuncio è arrivato oggi dall’ambasciata cinese a Washington e dal ministero degli Esteri di Pechino, secondo cui i primi colloqui tra il vicepremier He Lifeng e il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent andranno in scena in Svizzera dal 9 al 12 maggio. 🔗tpi.it

Pechino è disposta ad avviare i colloqui commerciali con gli Usa, all'indomani dell'annuncio del presidente americano Donald Trump secondo cui i pesanti dazi al 145% decisi sulle importazioni dei beni made in China sarebbero stati ridotti una volta raggiunto un accordo . "La Cina ha sottolineato fin dall'inizio che non ci sono vincitori nelle guerre tariffarie e commerciali", ha commentato sul punto. 🔗feedpress.me

Le Borse asiatiche chiudono contrastate la seduta, in vista dei colloqui in programma nel fine settimana tra Usa e Cina sui dazi. Sui mercati prevale l'ottimismo dopo l'accordo tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche, in particolare quella tra India e Pakistan.In rialzo Tokyo (+1,56%). Sul mercato dei cambi lo yen torna a svalutarsi, sul dollaro a 145,33 e sull'euro a 163,40. 🔗quotidiano.net

Ginevra, al via i colloqui tra Washington e Mosca sulla crisi ucraina

Video Ginevra, al via i colloqui tra Washington e Mosca sulla crisi ucraina Video Ginevra, al via i colloqui tra Washington e Mosca sulla crisi ucraina

Cosa riportano altre fonti

Dazi, al via colloqui Cina-Usa: incontro a Ginevra; Dazi, al via colloqui Cina-Usa: incontro a Ginevra; Dazi, al via colloqui Cina-Usa: incontro a Ginevra; Cina-USA, ora il dialogo sui dazi si fa serio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dazi, al via colloqui Cina-Usa: incontro a Ginevra - Pechino invia il vicepremier e zar dell'economia cinese fedelissimo di Xi Jinping, gli Usa il segretario al Tesoro Bessent ... 🔗msn.com

Dazi, al via i colloqui Usa-Cina a Ginevra: possibile sospensione delle tariffe durante le trattative - Il 10 maggio il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, ha incontrato il vicepremier cinese He Lifeng. Al momento sui prodotti cinesi è in vigore un’aliquota del 145%, mentre le merci statunitensi so ... 🔗milanofinanza.it

A Ginevra via i colloqui tra Stati Uniti e Cina - Primo faccia a faccia ad alto livello tra i due Paesi. Presenti il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent e il vice premier cinese He Lifeng ... 🔗msn.com