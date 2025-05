La 77ª edizione del David di Donatello ha offerto un evento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori del mondo cinematografico, regalando serate di emozioni e sorprese. In un contesto ricco di ospiti e momenti inaspettati, la manifestazione 2025 ha saputo confermare il suo ruolo di appuntamento imprescindibile nel panorama cinematografico italiano. Una conduzione di . L'articolo David di Donatello 2025 : Riccardo Cocciante , Mika e il caso Parthenope senza premi è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Sinner accende il Foro Italico nell'ultimo allenamento prima del debutto agli Internazionali d'Italia 2025 - Jannik Sinner ha completato oggi, sabato 10 maggio, l’ultimo allenamento prima del debutto nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero uno del mondo è sceso sul campo 5 del Foro Italico per una sessione di circa un’ora, accompagnato dal suo team tecnico guidato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Riccardo Cocciante ospite dei David di Donatello 2025 - Riccardo Cocciante sarà ospite stasera della cerimonia di consegna dei Premi David di Donatello, il tour inizia all'Arena di Verona dove saranno ospiti Ron e Francesca MichielinRiccardo Cocciante sarà ospite dell'edizione numero 70 dei Premi David di Donatello il 7 maggio 2025, in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 21.20. Lo scorso autunno, il brano Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante è stato scelto da Paolo Sorrentino per la colonna sonora del film Parthenope, uscito nel 2024.