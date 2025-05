D’Aversa | Vittoria importantissima rimangono solo due set affrontiamoli come uno slam; gol di Anjorin? Proprio oggi ci scherzavo con lui

Le parole di Roberto D'Aversa, tecnico dell'Empoli dopo la Vittoria ottenuta dai toscani contro il Parma Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la Vittoria dell'Empoli contro il Parma. Di seguito le sue parole. Vittoria DI CARATTERE – «Questa è una Vittoriaimportantissima, è giusto che i ragazzi se la godano. In altre .

Empoli-Parma, D’Aversa: “Vittoria importantissima, ma è solo il primo set” - “È una vittoria importantissima, giusto che i ragazzi se la godano. Non era semplice, il fatto di non vincere da 20 partite ci ha messo un po’ di timore, siamo stati bravi a riprenderla con cattiveria. Il primo set lo abbiamo vinto, ne mancano altri due, da martedì si ragiona già sulla prossima”. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport del tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa, dopo la vittoria contro il Parma per 2-1. 🔗Leggi su sportface.it

