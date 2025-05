Dall’Ex Pertite a Palazzo Costa Ferrari | 11 immobili di Piacenza disponibili a partner privati per il recupero

Undici immobili situati nel comune di Piacenza pubblicati on line in “Crea valore, investi con noi”: Dall’ExPertite a PalazzoCostaFerrari di via Carducci, passando per Torrione Borghetto ed Ex Caserma Lusignani. Una sezione del portale internet del Demanio dedicata agli investitori privati. 🔗Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Dall’Ex Pertite a Palazzo Costa Ferrari: 11 immobili di Piacenza disponibili a partner privati per il recupero

Ulteriori approfondimenti disponibili online

In occasione delle Giornate del FAI, Inivimit SGR - società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico - annuncia che Palazzo Dondi dall’Orologio a Padova è stato inserito dal Fondo per l’Ambiente... 🔗padovaoggi.it

Dylan Torsello, 29 anni, è morto dopo una caduta da un palazzo nel centro città. Si indaga sulle cause: incidente o gesto volontario?Un tragico episodio ha scosso Cisterna di Latina alle prime ore di ieri mattina. Dylan Torsello, 29 anni, ha perso la vita precipitando dall’ottavo piano di un edificio situato all’angolo tra via Po e via Primo Maggio. L’allarme è scattato intorno alle 5 del mattino e, nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare. 🔗dayitalianews.com

Tra le immagini emblematiche del devastante terremoto in Myanmar del 28 marzo 2025 vi è il crollo di un palazzo in Thailandia, a 1.300 chilometri di distanza dall'epicentro. Come ha fatto il sisma a far collare un edificio a una distanza così grande.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Dall’Ex Pertite a Palazzo Costa Ferrari: 11 immobili di Piacenza disponibili a partner privati per il recupero; Piacenza ricorda i morti della Pertite: Pioveva terra dal cielo. Sindaco in lacrime; Il Demanio offre online 383 beni dello Stato: undici sono a Piacenza; Antonella Gigli raggiunge la pensione, lascia il “suo” palazzo Farnese con un regalo ai cittadini. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online