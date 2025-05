Dall' esperienza da madonnara all' astrattismo | ' Vibrazioni' in mostra di Sabrina Bonaguro

E' stata inaugurata nella giornata di venerdì 9 la mostra 'Vibrazioni' di SabrinaBonaguro. Le opere, ospitate negli spazi dell'Art Gallery dell'hotel Annunziata e visibili al pubblico locale e di turisti, resteranno in esposizione fino al 29 giugno.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Dall'esperienza da madonnara all'astrattismo: 'Vibrazioni' in mostra di Sabrina Bonaguro

