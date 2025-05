Dalla Juve al Manchester United | il via libera è già arrivato

Le ultime sul futuro del calciatore destinato a lasciare i bianconeri. C’è la Premier League e i Red Devils nel suo destino: il punto della situazioneL’asse Italia-Inghilterra è pronto a scaldarsi ancora una volta. Il ManchesterUnited ormai da anni osserva con interesse la Serie A, con l’obiettivo di portare in Premier League alcuni dei giocatori migliori che riescono a mettersi in mostra nel nostro campionato.DallaJuve al ManchesterUnited: il via libera è già arrivato (LaPresse) – Calciomercato.itE’ successo lo scorso anno con l’acquisto di Joshua Zirzkee dal Bologna per una quarantina di milioni di euro, ma in passato era accaduto con Amad Diallo e Rasmus Hojlund, entrambi presi dall’Atalanta.Sia il danese, arrivato dai bergamaschi, che l’olandese dai rossoblu, non hanno però convinto fino in fondo e l’idea di prendere un nuovo attaccante è ancora viva. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dalla Juve al Manchester United: il via libera è già arrivato

Potrebbe interessarti su Zazoom: Gol straordinario di Tonali con il Newcastle: il Milan lo rimpiange, la Juve lo punta - Sandro Tonali ha segnato un gol che ha fatto il giro del web nella 30ª giornata di Premier League, contribuendo alla vittoria per 2-1 del Newcastle sul Brentford.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Osimhen Juve, scatto del Manchester United sul nigeriano! i Red Devils potrebbero giocarsi una contropartita tecnica che già conosce la Serie A. I dettagli - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, tra il nigeriano e i bianconeri si inserisce il Manchester United: i Red Devils possono convincere il Napoli con una contropartita tecnica che già conosce la Serie A!Il Manchester United spinge per acquisire il cartellino di Victor Osimhen. I Red Devils sono pronti a fare sul serio per fare proprio il centravanti nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Calciomercato Juve, Manchester United pronto a spingersi fino a 55-60 milioni di euro! La possibile offerta per l’obiettivo dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, lo United offre fino a 55-60 milioni di euro per l’obiettivo: l’indiscrezione e tutti i dettagliCome riferito da Tuttosport, il Manchester United sarebbe intenzionato a fare sul serio per Ederson, il centrocampista di proprietà dell’Atalanta ormai da diversi mesi nel mirino del calciomercato Juve.I bianconeri non mollano la presa dopo la cena andata in scena a Bergamo con il ds D’Amico lo scorso gennaio. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Osimhen Juve, prende quota l’ipotesi di scambio Napoli-Manchester United. Ecco la posizione del club bianconero: ultimissime - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, bianconeri sullo sfondo: la Premier League ed il Manchester United sono in prima fila per l’attaccanteIl Mattino ha fornito un importante aggiornamento sul futuro di Victor Osimhen in casa Napoli. L’attaccante in prestito al Galatasaray ha una clausola rescissoria di 75 milioni (per l’estero) e ha molti estimatori in Premier League. Su tutti il Chelsea e il Manchester United. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Agroalimentare, nel 2023 irregolarità su 98 milioni di fondi europei Video Agroalimentare, nel 2023 irregolarità su 98 milioni di fondi europei

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dalla Juve al Manchester United: il via libera è già arrivato; Manchester United su Osimhen, via Hojlund: il piano che spinge la Juventus verso Lookman; Mercato Juve: Manchester United in pole position per Delap; ASCOLTA In The Box. Juve-City si decide così. United, altro terremoto. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Dalla Juve al Manchester United: il via libera è già arrivato - Le ultime sul futuro del calciatore destinato a lasciare i bianconeri. C'è la Premier League nel suo destino: il punto della situazione ... 🔗calciomercato.it

Calciomercato Juventus, assist dal Manchester United per Hujlund: Giuntoli entra in gioco - Calciomercato Juventus, assist dal Manchester United per Rasmus Hojlund: Cristiano Giuntoli entra in gioco. Le ultimissime notizie sulla squadra bianconera Calciomercato Juventus, assist dal ... 🔗jmania.it

Juventus, pagano la clausola: via libera per l’erede di Vlahovic - Vlahovic verso l'addio alla Juventus: la 'Vecchia Signora' è a caccia di un nuovo centravanti per il mercato estivo ... 🔗calciomercato.it