Dalla dittatura alla democrazia | un viaggio nella storia di Lecco del dopoguerra

Un importante appuntamento culturale attende i lecchesi giovedì 15 maggio alle ore 18.00 presso la Biblioteca civica

Un importante appuntamento culturale attende i lecchesi giovedì 15 maggio alle ore 18.00 presso la Biblioteca civica "Uberto Pozzoli". Il professor Marcello Butti, assessore del Comune di Valmadrera, presenterà la sua tesi di ricerca storica intitolata "Lecco dalla repubblica sociale alla.

Giovedì 15 maggio in Biblioteca Pozzoli la presentazione della ricerca storica di Marcello Butti sul passaggio dalla Repubblica Sociale alla Repubblica parlamentare

