Monza – Li chiamano i Monuments Men di Monza, gli Indiana Jones dell’Arte, e il loro lavoro è proprio questo: recuperare tesori perduti e opere d’arte rubate o falsificate, trafugate e messe sul mercato illecito. Sono i carabinieri del Nucleo Tpc, Tutela patrimonio culturale di Monza. Una ventina di uomini che dalla loro sede accanto alla Villa Reale danno la caccia a questo immenso patrimonio artistico. Fra loro ci sono uomini esperti in storia dell’arte, teologia, tecniche investigative avanzate e anche lo scorso anno, con il supporto del Reparto Operativo nazionale per le attività investigative più complesse e dell’Ufficio Comando per la consultazione della Banca dati di opere da ricercare più antica ed estesa al mondo (oltre 1.300.000 file), hanno denunciato 88 persone, 33 per ricettazione, 23 per furto, 18 per scavo clandestino, 15 per contraffazione di opere d’arte, 2 per illecita esportazione di beni culturali, 4 per danneggiamento, 9 per reati in danno del paesaggio. 🔗Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dagli scavi clandestini al mercato sul web, in campo i Monuments Men di Monza: “Salvati oltre 5mila beni”