Da papa a cavaliere Jedi | Trump usa l’intelligenza artificiale come arma di distrazione

di Marco MarangioDa papa a cavaliereJedi, passando dal “Gaza Casinò”. Potrebbe sembrare strano, eppure l’utilizzo dell’AI da parte del tycoon è meno goliardico di quanto sembri.Se c’è una cosa che non si ferma nella comunicazione di Trump, non è tanto la spiccata connotazione egotica che è ormai nota da sempre. Quanto piuttosto l’utilizzo non proprio consono dell’intelligenzaartificiale. Tutto ha avuto inizio qualche mese fa, quando dal suo profilo Truth ha ricondiviso un video realizzato con l’AI che raffigurava la Gaza ideale: lussuosa e ludopatica. Ciò che è scaturito, a livello mediatico, dalla vicenda è cosa ormai nota ed è superfluo ripeterlo.A ripetersi, invece, è stato Trump, condividendo in diverse occasioni contenuti di natura ironica e provocatoria: grazie all’utilizzo dell’AI lo abbiamo visto vestire i panni sia di papa che di cavaliereJedi (o meglio, Sith). 🔗Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Da papa a cavaliere Jedi: Trump usa l’intelligenza artificiale come arma di distrazione

