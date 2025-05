Da Castel Volturno a Milano | ricercato per aggressione il 35enne condannato per un femminicidio

È originario del Casertano il 35enne attualmente ricercato dalle forze dell'ordine a Milano dopo una violenta aggressione avvenuta all'hotel Berna. L'uomo, di origini napoletane ma legato al territorio di CastelVolturno, era stato condannato per un brutale femminicidio avvenuto proprio in quel.

