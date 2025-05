Csiszar | Inter Women oltre l’obiettivo prefissato Con la Juventus come una finale!

Henrietta Csiszar, tra le grandi protagoniste della stagione 2425 dell’InterWomen, racconta le emozioni dello spogliatoio di Gianpiero Piovani in questo finale di campionato.MIX DI EMOZIONI – Henrietta Csiszar, Intervistata da Inter TV, traccia un bilancio di fine stagione sulla sua Inter Wome: «Stiamo vivendo un mix di emozioni. Si sta chiudendo la stagione e sicuramente ci saranno delle giocatrici in partenza. C’è un po’ di tristezza, anche perché Lisa Alborghetti ha annunciato il ritiro dal calcio. Questi ultimi giorni li abbiamo dedicati a lei, abbiamo cercato di stare unite, da squadra. Se mi aspettavo un tipo di rendimento così alto da parte dell’InterWomen? Ad essere sincera sì, perché dall’inizio della stagione, anche dalla preparazione, si era visto subito quanto fossimo forti e quanto siamo forti come gruppo. 🔗Inter-news.it © Inter-news.it - Csiszar: «Inter Women oltre l’obiettivo prefissato. Con la Juventus come una finale!»

