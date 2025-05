Cristina Scuccia confessa | Il Papa? Spero una sola cosa

Sapere che il nuovo Papa Leone XIV "ha una formazione in diritto canonico mi ha fatto riflettere: ho sperato che questo non significhi un approccio troppo rigido, ma che sappia lasciarsi guidare dall'unica legge che non impone vincoli: l'Amore: a dirlo, in un'intervista con l'Adnkronos, l'ex suora dell'ordine delle Orsoline Cristina Scuccia, che ha intrapreso la carriera di cantante dopo aver vinto la seconda edizione di The Voice of Italy nel 2014. "Per me - ha spiegato - è un tema sensibile, avendo vissuto in un contesto dove la regola era anche uno strumento per incontrare Dio. Tuttavia, ho imparato che a volte, proprio allontanandomi da certe rigidità, ho potuto incontrarlo in modo più autentico, nella libertà. Le regole hanno valore solo se custodiscono e fanno crescere l'amore fraterno, non se lo soffocano". 🔗Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Cristina Scuccia confessa: "Il Papa? Spero una sola cosa"

"Ho partecipato a 'The Voice' grazie a Papa Francesco", così Cristina Scuccia ai microfoni dell'Adnkronos dopo i funerali del pontefice

