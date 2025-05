Criminalità giovanile numeri e volti di un fenomeno fuori controllo

Provano a fermarli mettendoci delle risorse, ma è come svuotare l’oceano con un cucchiaio. Sono i ragazzi con la pistola, con il «serramanico» che insanguinano le pagine di cronache: la recente strage di Monreale, autore un ragazzo di 19 anni, tre i morti ammazzati; la guerriglia urbana al Don Bosco, cintura romana, con una banda di nordafricani che distrugge tutto e fa otto i feriti; lo scontro tra maranza, coltellate tra immigrati, nel quartiere milanese di City Life; poi a Bologna assalto alla stazione, così come a Rovigo.Eppure il decreto Caivano bis è un segnale: 180 milioni per riqualificare in tre anni le periferie di sette città. Un particolare: le cifre arrivano dai fondi di coesione, quelli che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen vorrebbe dirottare per finanziare il riarmo dei 27 membri Ue. 🔗Panorama.it © Panorama.it - Criminalità giovanile, numeri e volti di un fenomeno fuori controllo

È arrivata anche a Bergamo l’operazione condotta simultaneamente in tutta Italia dalla Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, che aveva come obiettivo il contrasto della criminalità giovanile: oltre mille gli agenti impegnati tra le province di Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Biella, Bologna, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Cremona, Fermo, Firenze, Forlì Cesena, Frosinone, Genova, Imperia, L’aquila, Latina, Lecco, Livorno, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Novara, Oristano, Palermo, Perugia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Pisa, Prato, Roma, Reggio ... 🔗bergamonews.it

Sessanta maggiorenni e 13 minorenni arrestati in flagranza o sottoposti a fermo per reati contro la persona (compreso il tentato omicidio), il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Altri 142 giovani denunciati per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, tra loro 29 minorenni. Sequestrati gioielli e cellulari rubati, armi , droga e individuati 600 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica, anche contro appartenenti alle Forze di Polizia, nonché all'uso delle armi da fuoco e da taglio, ... 🔗quotidiano.net

Operazione in tutta Italia della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, per contrastare la criminalità giovanile. Gli agenti hanno arrestato 73 persone, di cui 60 maggiorenni e 13 minorenni. I reati contestati includono tentato omicidio, lesioni, rissa, estorsione, furto, rapina, spaccio di stupefacenti, detenzione illegale di armi e strumenti atti a offendere.Leggi anche: “Guarda cosa faccio a nostro figlio”. 🔗thesocialpost.it

Estorsioni in Campania, Roberti: \

