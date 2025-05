Corsa Champions pareggio tra Lazio e Juventus | occasione d’oro per la Roma

Sarà un finale di stagione infuocato per la conquista della Champions League, con la Roma che nelle scorse settimane è prepotentemente tornata in Corsa per il quarto posto. La formazione di Claudio Ranieri arriva con il vento in poppa per questa trentaseiesima giornata di campionato, non solo per la striscia di diciannove partite consecutive senza sconfitta e le due vittorie con Inter e Fiorentina, ma anche per via dei risultati che stanno maturando nel corso di questo week end.Bologna fermato dal MilanIl terzultimo turno di Serie A proponeva infatti due big match prima della gara della Roma, in programma lunedì con l’Atalanta, ed entrambi hanno portato a risultati favorevoli per i giallorossi. Nell’anticipo di venerdì si è infatti disputata la gara tra Milan e Bologna, con i felsinei che sono stati sconfitti per 3-1 nonostante essere passati in vantaggio ad inizio secondo tempo, prima di essere rimontati anche grazie alla doppietta di Gimenez. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Corsa Champions, pareggio tra Lazio e Juventus: occasione d’oro per la Roma

La sfida Lazio-Juventus apre il sabato della 36ª giornata di Serie A e si gioca oggi, sabato 10 maggio, alle ore 18:00 allo stadio Olimpico. In palio punti pesanti per la corsa al quarto posto, ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

Lazio-Parma 2-2: Pedro doppietta e rimonta, Baroni resta in corsa per la Champions League - La Lazio pareggia per due a due contro il Parma. All'Olimpico MVP dell'incontro Pedro con lo spagnolo autore di una doppietta che evita la sconfitta ai biancocelesti. La squadra di Baroni gioca una brutta partita e va sotto per due a zero. Stanca e con poche idee, la Lazio si affida al campione... 🔗Leggi su romatoday.it

Bologna-Juventus: pareggio al Dall'Ara, la corsa Champions resta aperta - Sempre la stessa storia. Da ventisette anni, più o meno, ogni volta c’è qualcosa a separare il Bologna da una vittoria al Dall’Ara contro la Juventus. Spesso, come ieri, sembrano esserci tutte le premesse perché sia la notte giusta. E invece anche stavolta ci si riprova il prossimo anno. Il faldone dei rimpianti si gonfia dei guantoni bucati di Skorupski e del fischietto troppo garantista di Doveri: due Episodi, con la maiuscola appunto, che cambiano il verso allo ’spareggissimo Champions’ e mettono il piano partita tutto inclinato verso l’alto per i ragazzi di Italiano. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Calendario Juve: i bianconeri chiudono la giornata 35 al quarto posto! La corsa per la Champions League si infiamma: il confronto con tutte le sfide di Lazio, Roma, Fiorentina e Bologna - di Redazione JuventusNews24Calendario Juve: ecco il confronto con le sfide di Lazio, Roma, Fiorentina e Bologna: tutti gli incroci di maggio e il punto sulla lotta al quarto postoLa Juve conclude la giornata 35 di Serie A al quarto posto dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna. I bianconeri sono a pari punti con Lazio e Roma mentre i felsinei inseguono i bianconeri di 1 punto e occupano il settimo posto che vorrebbe dire niente coppe. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Corsa Champions, tre squadre al 4° posto: cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Scontri diretti e classifica avulsa, il regolamento - A tre giornate dal termine del campionato di Serie A 2024/25 la corsa per un piazzamento in Champions League e in particolare per il 4° ... 🔗msn.com

Olimpico ancora tabù, solo pari tra Lazio e Juventus: finisce 1-1 - Una Lazio, che non si arrende mai, pareggia con la Juventus e mantiene viva la corsa Champions. E' Vecino, nei minuti di recupero, a rispondere a Kolo Muani. Un punto a testa e bianconeri e biancocele ... 🔗rainews.it

Olimpico, Vecino salva la Lazio al 96'. La sfida Champions con la Juve finisce 1 a 1 - Finisce in parità la sfida Champions dell'Olimpico tra Lazio e Juventus. Primo tempo senza emozioni e ripresa vibrante con i bianconeri ... 🔗msn.com