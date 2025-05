Coppia perseguitata a Cassino la trasfusione di sangue mi ha reso gay | uomo tormenta i suoi benefattori

Soccorre un uomo e lo accompagna in ospedale. Questo poi lo perseguita: "Sono diventato gay per colpa di una trasfusione di sangue"

Coppia di imprenditori perseguitata da mesi: “È colpa vostra se sono diventato omosessuale” - Cassino, pieno centro cittadino. Qui si consuma da mesi una vicenda tanto incredibile quanto drammatica, che vede due imprenditori (compagno e compagna) vittime di un accanimento persecutorio ai limiti dell’inverosimile. A perseguitarli è un uomo che ha già collezionato ben otto denunce, ma che... 🔗Leggi su frosinonetoday.it

Imprenditori perseguitati da mesi da uno stalker: “E’ colpa vostra se sono omosessuale…” L’accusa, assurda, rivolta ad un coppia di Cassino - ABBONATI A DAYITALIANEWS Da mesi, due imprenditori di Cassino vivono un incubo che sembra non finire mai. La loro quotidianità è segnata da violenti attacchi psicologici e fisici perpetrati da un uomo che, nonostante i numerosi precedenti, continua a tormentare la coppia senza alcuna apparente remora. Il motivo di tale persecuzione è basato su un’accusa totalmente infondata e delirante, che alimenta il dramma in corso. 🔗Leggi su dayitalianews.com

