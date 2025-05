Convocati Lazio per la Juve | Baroni recupera due giocatori ma un big biancoceleste non ce la fa! La lista ufficiale per il match dell’Olimpico

ConvocatiLazio per la Juve: Baroni ritrova due giocatori ma un big biancoceleste risulta assente! La listaufficiale per il matchdell'OlimpicoAttraverso i propri canali ufficiali, la Lazio ha reso nota la lista dei Convocati per il match di questa sera con la Juve. Out il lungodegente Patric così come lo squalificato Hysaj e Nuno Tavares, che non riesce a recuperare dal problema fisico. recuperano però Lazzari e Marusic,Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;Difensori: Gigot, Gila, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella, Vecino;Attaccanti: Castellanos, Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Tchaouna, Pedro, Zaccagni.

Ultimissime Juve LIVE – 9 maggio 2025

Lazio Torino 1-1, Gineitis fa lo sgambetto a Baroni: il resoconto della sfida dell'Olimpico che chiude la giornata di Serie ASi è conclusa la giornata di Serie A con il pareggio della Lazio contro il Torino per 1-1: dopo una grande occasione per andare sul 2-0, la squadra di Baroni ha subito il pareggio di Gineitis.Un risultato importante, soprattutto dopo la vittoria della Juve contro il Genoa, in vista della lotta al quarto posto.

Baroni avvisa la Juve: le dichiarazioni del tecnico della Lazio dopo la vittoria in nove contro undici sul campo del Viktoria PlzenLa Lazio vince in nove sul campo del Viktoria Plzen. Nel post partita, a Sky Sport, Marco Baroni manda un messaggio anche alla Juventus: i biancocelesti sono a -2 dal quarto posto occupato dalla squadra di Thiago Motta.BARONI – «Le vittorie ti danno sempre mentalità, convinzione, però io ricordo sempre ai ragazzi che è la prestazione che ci aiuta a crescere.

