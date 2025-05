Contromano e a tutta velocità per le vie del centro storico su un’auto rubata | folle inseguimento nella notte arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato inoltre denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, nonché sanzionato amministrativamente per più violazioni al Codice della Strada. 🔗Parmatoday.it © Parmatoday.it - Contromano e a tutta velocità per le vie del centro storico su un’auto rubata: folle inseguimento nella notte, arrestato

Macerata, 14 aprile 2025 – In giro con un’auto rubata, non si fermano all’alt della polizia e scatta la fuga a tutta velocità, con vie prese contromano. Denunciato un 45enne, il complice riesce a scappare. È avvenuto questa notte. Gli agenti della volante, nel corso di un controllo, hanno intimato l’alt ad un’auto, una Fiat Panda, con a bordo due uomini, intercettata all’altezza di viale Puccinotti, a Macerata. 🔗ilrestodelcarlino.it

Oggi entra in funzione il Tutor 3.0. Il nuovo sistema di monitoraggio attivato sulle autostrade italiane non controlla più solo la velocità: è in grado di vigilare sui comportamenti pericolosi, sui sorpassi dei mezzi pesanti, su quali corsie possono essere occupate e quali no, sul rispetto dei limiti di massa, sull’eventuale presenza di veicoli contromano. Inoltre, come il suo predecessore, tiene conto della velocità media dei veicoli e segnala quelli che percorrono il tratto di strada troppo rapidamente rispetto ai limiti massimi. 🔗open.online

Grosseto, 11 marzo 2025 – Quando ha visto le Volanti della Polizia ha pensato solamente a fuggire e ha imboccato, in sella alla sua bici, a tutta velocità il sottopassaggio tra via Aurelia Nord e via Giusti senza pensare a quello che sarebbe potuto accadere. Ma quando ha raggiunto la discesa ha perso l’equilibrio e si è schiantato contro un palo che delimita la strada. Il ragazzo, che ha 17 anni, è ora in prognosi riservata dopo essere stato ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto. 🔗lanazione.it

Inseguimento a tutta velocità, fermato 32enne con pistola e droga. Nel garage 25 kg di marijuana

