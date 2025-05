Controlli antidroga in piazza Verdi Bolognina e piazza XX Settembre

I carabinieri hanno effettuato dei Controlli per il contrasto alla microcriminalità in alcune zone nevralgiche della città di Bologna. Diverse persone sono state identificate e fermate nei pressi di piazzaVerdi, di piazza XX Settembre, dell’autostazione e del quartiere Bolognina, sequestrando. 🔗Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Controlli antidroga in piazza Verdi, Bolognina e piazza XX Settembre

Se ne parla anche su altri siti

Clienti seduti ai tavoli del bar, altri sulle panchine che si godono il sole che sa di primavera. Alle 14.30 piazza Gramsci appare insolitamente tranquilla. Meno formicolio di persone, meno bivacco davanti ai negozi di giovanissimi che ogni tanto si spintonano. Magari scherzano e basta. Magari non si sa. Come se questa zona costantemente in fibrillazione avesse ’bevuto’ un tranquillante. Rilassandosi e (ri)trovando i suoi ritmi. 🔗lanazione.it

Nella serata di ieri, su indicazione della prefettura, i baschi verdi del gruppo Como, affiancati dalle unità cinofile del gruppo Ponte Chiasso, hanno dato il via a un'operazione straordinaria per contrastare i traffici illeciti, con un focus particolare sullo spaccio di sostanze stupefacenti... 🔗quicomo.it

Un ragazzo colpito da una bici, lanciatagli addosso da un altro giovane, che si è poi dileguato, non è chiaro se dopo aver derubato la stessa vittima. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 aprile, tra via Crisanzio e piazza Cesare Battisti, in pieno centro a Bari. A riferire l'episodio... 🔗baritoday.it

Bologna - ASCOM: PRONTI A REPLICARE PROGETTO XX SETTEMBRE ALTROVE (21.03.25)

Video Bologna - ASCOM: PRONTI A REPLICARE PROGETTO XX SETTEMBRE ALTROVE (21.03.25) Video Bologna - ASCOM: PRONTI A REPLICARE PROGETTO XX SETTEMBRE ALTROVE (21.03.25)

Approfondimenti da altre fonti

Controlli antidroga in piazza Verdi, Bolognina e piazza XX Settembre; Savona, controlli antidroga dei carabinieri in piazza del Popolo: due persone denunciate; Controlli anti droga dei baschi verdi a Como e provincia: arrestato in piazza Matteotti con molte dosi di cocaina; Nuovi controlli antidroga. Piazza Gramsci ai raggi x. Un giovane ’segnalato’. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Savona, controlli antidroga dei carabinieri in piazza del Popolo: due persone denunciate - Questa attività conferma nuovamente l’attenzione dell’Arma locale per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in Savona ... 🔗msn.com

Droga al volante e controlli: confermata la «tolleranza zero» - Il ministero delle Infrastrutture conferma la linea dura per chi viene trovato positivo ai controlli mentre è al volante. Stop all’uso dei test urine: validi solo quelli della saliva e sangue, con pro ... 🔗msn.com

Controlli ai giovani in piazza San Michele, i giovani del Prc: “No al controllo sul tempo libero” - Nel mirino un gruppo di rapper: “Non è la prima volta che questura e Comune mostrano i muscoli contro iniziative simili” “Venerdì sera in piazza San Michele si è svolto uno spiacevole intervento delle ... 🔗luccaindiretta.it