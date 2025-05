Continua l’agonia dell’ex Kartos anche l’ultima asta va deserta

Montecatini Terme, 10 maggio 2025 – La procedura di vendita è andata deserta ancora una volta. L’area ex Kartos, in via Tevere, resta così senza un proprietario in grado di trasformare in una struttura funzionante quello che, ormai, è un monumento al degrado. Nessuno ha presentato un’offerta di acquisto dell’ex complesso della zona Sud nell’ambito della vendita telematica asincrona, fissata ieri mattina nello studio dell’avvocato Sonia Tripi del Foro di Pistoia. Il prezzo base era rimasto di un milione e 181.500, come la gara precedente, mentre l’offerta minima scende leggermente a 886.125. L’avvocato Tripi, avendo espletato l’ultima procedura di vendita autorizzata, rimetterà gli atti al giudice dell’esecuzione del tribunale di Pistoia, a cui spetteranno le valutazioni del caso. L’immobile è gravato da due decreti di sequestro penale. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Continua l’agonia dell’ex Kartos, anche l’ultima asta va deserta

Maradona, la testimonianza shock: "In agonia da 12 ore, era pieno d'acqua" - Il processo per la morte di Diego Armando Maradona continua ad andare avanti in Argentina. Le testimonianze shock descrivono nel dettaglio la sofferenza dell'ex capitano del Napoli e la negligenza ... 🔗msn.com