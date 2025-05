Conte | Dobbiamo cercare di finire il lavoro Mancano tre partite il lavoro va finito – LIVE

Domani sera si gioca Napoli-Genoa, appuntamento alle ore 20:45. Oggi, alla vigilia del match, la conferenza del tecnico azzurro Antonio Conte alle ore 14:30. Contro il Genoa è probabile la conferma del 4-4-2 con OLIVEra centrale insieme a Rrahmani. In attacco la coppia Lukaku-Raspadori con McTominay esterno. In forte dubbio Lobotka e Neres.Leggi anche: Juventus, ai piani alti c’è il sogno di riportare “a casa” Antonio Conte (Gazzetta)Conte: «»Per queste ultime tre partite quali sono le parole d’ordine?«Dobbiamocercare di finire il lavoro. Mancano tre partite, il lavoro va finito. In base a quello che è stato detto a giungo. Dobbiamo continuare a lavorare in maniera serie come abbiamo fatto fino ad adesso»Che sensazioni, vivendo la gente, la città?«Questa settimana sono stato più a casa. 🔗Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte: «Dobbiamo cercare di finire il lavoro. Mancano tre partite, il lavoro va finito» – LIVE

Aggiornamenti pubblicati da altri media

di RedazioneConte in conferenza: «A Napoli sto benissimo, ma non mi sento di deludere questi tifosi! Ora dobbiamo cercare di vincere il campionato…» Le parole del tecnicoCosi Antonio Conte in conferenza stampa:LE PAROLE- «A a Napoli sto benissimo, mi sono integrato benissimo con la mia famiglia, abito in centro, vedo il mare da casa mia, si mangia benissimo, il popolo mi emoziona. Ma non mi posso fermare solo lì, porto con me una responsabilità e voi spesso siete i primi a dire che devo vincere o al massimo devo arrivare seconodo. 🔗internews24.com

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha analizzato la vittoria dei suoi uomini contro la Fiorentina, con un 2-1 che porta il Napoli sempre più vicino agli obiettivi stagionali. In un’intervista esclusiva a DAZN, Conte ha parlato delle prestazioni della sua squadra, delle difficoltà da superare nelle ultime dieci partite di campionato e del percorso da affrontare per raggiungere il successo.Un Napoli che deve essere più cattivo sotto portaNel corso dell’intervista, Conte ha sottolineato la prestazione positiva dei suoi uomini, pur evidenziando alcune aree in cui si può migliorare. 🔗terzotemponapoli.com

di Redazione JuventusNews24Nicola verso Cagliari Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dei sardi in vista della sfida contro i bianconeriL’allenatore del Cagliari Davide Nicola ha parlato a Sky Sport per presentare la prossima sfida contro la Juve.PAROLE – «I bilanci non li faccio mai e aspetto sempre la fine della stagione per farli. Diciamo che possiamo parlare di obiettivi iniziali, che erano quelli di riuscire a creare un’identità, cercare di giocare ed essere propositivi in quello che andavamo a fare, in qualsiasi campo, quindi cercare di avere lo stesso atteggiamento sia ... 🔗juventusnews24.com

Verso #CrotonePescara, intervista a Cordaz

Video Verso #CrotonePescara, intervista a Cordaz Video Verso #CrotonePescara, intervista a Cordaz

Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE – Conte: “La città ci dice grazie, è la cosa più bella”; Napoli, McTominay: Conte ci carica a vincerle tutte per lo Scudetto, impressionato da Leao; Il Napoli di Conte crolla a Como, decide Diao. L'Inter resta a +1 e sabato c'è lo scontro diretto. Rivivi la diretta; “Sette finali, non c’è nessun problema nei secondi tempi”. Conte suona la carica. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ostacolo Genoa sulla strada per lo scudetto: la conferenza di Conte LIVE - È il Genoa il terzultimo ostacolo sulla strada del Napoli verso la conquista dello scudetto. I partenopei scenderanno in campo domenica sera al "Maradona" conoscendo già il risultato dell'Inter, impeg ... 🔗msn.com

Conte in conferenza: «A Napoli sto benissimo, ma non mi sento di deludere questi tifosi! Ora dobbiamo cercare di vincere il campionato…» - Ora dobbiamo cercare di vincere il campionato…» Le parole del tecnico Cosi Antonio Conte in conferenza stampa: LE PAROLE- «A a Napoli sto benissimo, mi sono integrato benissimo con la mia ... 🔗informazione.it

Rai. Schlein e Conte all’attacco: :”la festa è finita, entro 8 agosto recepire Media Freedom Act” - Alla Meloni è piaciuto occupare militarmente la Rai, le è piaciuta Telemeloni ma dobbiamo ... e Conte (Foto LaPresse) The post Rai. Schlein e Conte all’attacco: :”la festa è finita, entro ... 🔗msn.com