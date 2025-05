Consumi in Italia in calo del 26% | Sud messo peggio Benevento ultima tra le province

Il rallentamento dei Consumi in Italia assume ormai i contorni di una tendenza strutturale, più che di un fisiologico momento di difficoltà. I dati diffusi dall’Osservatorio Consumi Confimprese-Jakala, relativi al primo trimestre del 2025, non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche: la spesa complessiva delle famiglie Italiane è calata del 2,6% a valore rispetto allo stesso periodo del 2024.Un segnale chiaro di come la diffidenza verso il futuro e l’incertezza economica stiano modificando le abitudini di spesa, alimentando un clima di prudenza che tocca tutti i comparti, ma penalizza in particolare alcune aree del Paese. Il Mezzogiorno, ancora una volta, paga il prezzo più alto, con la Campania maglia nera tra le regioni e Beneventoultima provincia d’Italia con un drammatico -7,3%. 🔗Quifinanza.it © Quifinanza.it - Consumi in Italia in calo del 2,6%: Sud messo peggio, Benevento ultima tra le province

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nella splendida cornice alpina che permette alla moda di raggiungere le vette più alte d’Europa, il Consiglio nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio si è riunito a Courmayeur in Val d’Aosta sulle sfide che dovrà affrontare il retail della moda dopo un 2024 chiuso con un calo medio del 4,2% rispetto al 2023, registrando un saldo nati-mortalità negativo di -6.459 punti vendita, pur rimanendo un fondamentale pilastro dell’economia e del PIL nazionale contando 164. 🔗ildenaro.it

Il calo dei consumi in Italia si fa sempre più evidente. Secondo i dati pubblicati dall’Istat, a marzo 2025 le vendite al dettaglio registrano una flessione sia in termini congiunturali che tendenziali, confermando le difficoltà della domanda interna e il clima di crescente incertezza tra le famiglie italiane.I consumi in Italia vanno a picco: a marzo 2025 crollano le vendite al dettaglio dello 0,5%, mentre su base annua il calo è del 4,2%Nel dettaglio, rispetto a febbraio 2025, le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,5% in valore e in volume, con un calo che interessa sia i beni ... 🔗lanotiziagiornale.it

Report Aifa, quasi la metà della popolazione geriatrica che ne fa uso almeno una volta l’anno con punte di oltre il 60% al Sud Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - In Italia si consumano troppi antibiotici e in modo improprio. Con picchi anche del 40% nei mesi invernali che fanno presumere un lo 🔗ilgiornaleditalia.it

CN24 | Qualità della vita. Il Sole 24 ore 'boccia' le città calabresi

Video CN24 | Qualità della vita. Il Sole 24 ore 'boccia' le città calabresi Video CN24 | Qualità della vita. Il Sole 24 ore 'boccia' le città calabresi

Se ne parla anche su altri siti

Consumi aperitivi alcolici domestici in Italia in calo, scenario e trend secondo YouGov; Prosegue il taglio dei tassi, ma nel 4° trimestre i consumi frenano e gli investimenti calano ancora; La Confcommercio di Cesena: Consumi in costante calo e cresce la propensione al risparmio; Consumo consapevole, esperienze multisensoriali e nuove tecnologie: i trend beverage 2025-26. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

I consumi in Italia vanno a picco - I consumi in Italia vanno a picco: a marzo 2025 crollano le vendite al dettaglio dello 0,5%, mentre su base annua il calo è del 4,2% Il calo dei consumi in Italia si fa sempre più evidente. Secondo i ... 🔗informazione.it

I consumi in Italia vanno a picco: a marzo 2025 crollano le vendite al dettaglio dello 0,5%, mentre su base annua il calo è del 4,2% - I consumi in Italia vanno a picco: a marzo 2025 crollano le vendite al dettaglio dello 0,5%, mentre su base annua il calo è del 4,2% ... 🔗lanotiziagiornale.it

Consumi, male gli alimentari nel primo trimestre 2025: calo netto in volume e valore in Italia - Un’economia mondiale e nazionale che non cresce, il potere di acquisto che cala e, in parte, anche una Pasqua più in avanti nel 2025 rispetto al 2024, portano in rosso i conti dei consumi alimentari, ... 🔗informazione.it