Conferenza stampa Tudor post Lazio Juve | È mancato un minuto per fare tre punti Kalulu dopo Yildiz? Stiamo pagando nostre ingenuità ma…

ConferenzastampaTudorpostLazioJuve: le sue dichiarazioni dopo il match della 36ª giornata di Serie A 202425Igor Tudor ha parlato in ConferenzastampadopoLazioJuve, valida per la 36ª giornata di Serie A 202425.KaluludopoYildiz – «Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, c’è rammarico perché c’è mancato un minuto per portare a casa i tre punti. È stata fatta una gara concreta, prendiamo questo punto e ci concentriamo con tutti quelli che vedremo in settimana dopo le difficoltà che abbiamo avuto».CON L’UDINESE IN EMERGENZA – «Ci prepariamo al massimo con quello che abbiamo, ma noi ci siamo. Oggi abbiamo dimostrato che ci siamo».I CAMBI – «Li devo spiegare perché vengono fatti sempre per il bene della squadra. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, ma prima ho chiesto scusa a due giocatori subentrati che sono usciti, di solito non faccio queste cose ma era un cambio giusto per il bene della squadra. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor post Lazio Juve: «È mancato un minuto per fare tre punti. Kalulu dopo Yildiz? Stiamo pagando nostre ingenuità, ma…»

