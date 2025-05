Conferenza stampa Locatelli post Lazio Juve | Kalulu ha fatto un errore ripartiamo dallo spirito di oggi Ecco cosa manca per vincere gli scontri diretti

ConferenzastampaLocatellipostLazioJuve: le parole dopo il match della 36ª giornata di Serie A 202425Capitan Locatelli ha parlato in Conferenzastampa dopo LazioJuve, valida per la 36ª giornata di Serie A 202425.RAMMARICO – «oggi si è vista una squadra vera che voleva soffrire, queste sono le basi da cui ripartire per le ultime due partite. Non ho parlato con Pierre, è un ragazzo per bene e ha fatto un errore ma dobbiamo ripartire da questo spirito».HAI GIOCATO ANCHE DA CENTRALE – «Nell'emergenza si gioca dove chiede il mister. Bisogna cercare di portare a casa la Champions League e fare il meglio in queste ultime due partite. Guarderemo la partita di lunedì, ma non possiamo sprecare energie in cose che non possiamo controllare».cosa VI manca PER vincere QUESTI scontridiretti – «Queste partite si decidono sui dettagli, oggi c'è stato da difendere nel finale per l'emergenza e l'inferiorità numerica.

