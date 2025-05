Conferenza stampa Gila post Lazio Juve | Non dobbiamo subire questi gol! Sullo 0-0 la Juventus avrebbe sofferto di più in inferiorità numerica

ConferenzastampaGilapostLazioJuve: le parole dopo il match della 36ª giornata di Serie A 202425Gila ha parlato in Conferenzastampa dopo LazioJuve, valida per la 36ª giornata di Serie A 202425.GOL A INIZIO RIPRESA – «È sicuramente legato alla concentrazione, abbiamo subito un gol così anche contro il Parma. Magari la seconda parte della stagione ci sta facendo male, in queste ultime due partite dovremo essere molto concentrati per non subirequesti gol. dobbiamo sistemare questo problema perché ci fa soffrire e Sullo 0-0 avrebbero sofferto molto di più in inferioritànumerica».TRE MESI SENZA VINCERE IN CASA – «Ce lo chiediamo anche noi. Cerchiamo di dare tutto sia fuori casa che qua, anzi qui lo facciamo ancor di più perché ci spingono al massimo. È un peccato che gli stiamo dando poche soddisfazioni, è un fattore di concentrazione però è vero che dobbiamo sistemare questa situazione.

